Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:50

Политика

Эстония предостерегла Украину от атак на корабли в Балтийском море

Фото: depositphotos/Asteri

Атаки Украины по судам в Балтийском море, в том числе связываемым с Россией, могут привести к серьезной эскалации ситуации. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию ERR.

По его словам, эстонские власти не давали официальных сигналов Киеву воздержаться от ударов в Балтике, однако украинцам было бы разумно не проводить такие операции.

В парламенте Эстонии по гособороне заявили, что власти Украины убеждены, что европейские союзники не станут осуждать их за подобные удары, ограничившись лишь заявлениями об обеспокоенности.

Ранее в Черном море у берегов Турции произошел пожар на танкере Kairos, который шел в Новороссийск. В турецком управлении мореходства указывали, что возгорание вызвало "внешнее воздействие".

Кроме того, танкер Virat под флагом Гамбии несколько раз подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции. Судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией.

Анонимный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердил причастность Киева к атакам на танкеры. Он уточнил, что это было сделано с помощью морских беспилотников.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика