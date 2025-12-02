Эстония предостерегла Украину от атак на корабли в Балтийском море

Фото: depositphotos/Asteri

Атаки Украины по судам в Балтийском море, в том числе связываемым с Россией, могут привести к серьезной эскалации ситуации. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию ERR.

По его словам, эстонские власти не давали официальных сигналов Киеву воздержаться от ударов в Балтике, однако украинцам было бы разумно не проводить такие операции.

В парламенте Эстонии по гособороне заявили, что власти Украины убеждены, что европейские союзники не станут осуждать их за подобные удары, ограничившись лишь заявлениями об обеспокоенности.

Ранее в Черном море у берегов Турции произошел пожар на танкере Kairos, который шел в Новороссийск. В турецком управлении мореходства указывали, что возгорание вызвало "внешнее воздействие".

Кроме того, танкер Virat под флагом Гамбии несколько раз подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции. Судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией.

Анонимный представитель Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердил причастность Киева к атакам на танкеры. Он уточнил, что это было сделано с помощью морских беспилотников.