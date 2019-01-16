На Луне впервые в истории проросло растение

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Впервые за всю историю освоения космоса на Луне проросло растение. Семена хлопка, доставленные на обратную сторону спутника Земли, дали всходы. Кроме хлопка, на спутник китайский зонд привез еще и рапс, картофель, резуховидку, личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки.

Ученые стремятся организовать на спутнике Земли своеобразную мини-биосферу. По мнению исследователей, образцы растений могут выдержать такие суровые испытания, как низкая гравитация, радиация и перепады температур.

В декабре 2018 года Китай успешно запустил аппарат "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны Луны. Таким образом, республика стала первой страной, которой удалось выполнить такую задачу.

Ранее Китайское национальное космическое управление опубликовало видеозапись посадки лунохода "Юйту-2" на обратную сторону Луны. Программа зондирования земного спутника включает облет Луны, посадку на ее поверхность и возвращение на Землю с образцами лунного грунта.

