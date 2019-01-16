На Луне впервые в истории проросло растение

Впервые за всю историю освоения космоса на Луне проросло растение. Семена хлопка, доставленные на обратную сторону спутника Земли, дали всходы. Кроме хлопка, на спутник китайский зонд привез еще и рапс, картофель, резуховидку, личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки.
Ученые стремятся организовать на спутнике Земли своеобразную мини-биосферу. По мнению исследователей, образцы растений могут выдержать такие суровые испытания, как низкая гравитация, радиация и перепады температур.
В декабре 2018 года Китай успешно запустил аппарат "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны Луны. Таким образом, республика стала первой страной, которой удалось выполнить такую задачу.
Ранее Китайское национальное космическое управление опубликовало видеозапись посадки лунохода "Юйту-2" на обратную сторону Луны. Программа зондирования земного спутника включает облет Луны, посадку на ее поверхность и возвращение на Землю с образцами лунного грунта.
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