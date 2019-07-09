Эксперты не поверили "невооруженным глазам" космонавта Серовой

Депутат Госдумы, космонавт Елена Серова во время выступления на пленарном заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что в 2014 году, находясь на борту МКС, видела обстрел Донбасса со стороны Украины. Однако слова парламентария вызвали недоумение экспертов. Разбираемся, почему космические наблюдения Серовой поставили под вопрос.

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Космические виды

"Украинская армия совершает настоящий геноцид против собственного населения. И это не голословные обвинения, это реальные факты. С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне удалось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в то время там гибли безоружные люди – женщины, старики, дети", – заявила депутат и космонавт Елена Серова во время выступления на пленарном заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Позже, в интервью радиостанции "Говорит Москва" она настояла на достоверности своих показаний, уточнив, что видела это "не одна". Парламентарий добавила, что делала свои наблюдения, так как у нее "было время между экспериментами". Увиденное космонавт описала как "вспышки, всполохи, молнии". Однако, по ее словам, "никаких отчетов об этом" экипаж МКС не писал.





Елена Серова депутат и космонавт Это было совершенно ужасное зрелище, настолько нас это потрясло, что словами не передать эти ужасы войны.

Елена Серова отправилась на Международную космическую станцию 26 сентября 2014 года в качестве бортинженера-1 пилотируемого корабля "Союз ТМА-14М". С ней на борту были российский космонавт Александр Самокутяев и астронавт NASA Барри Уилмор. В общей сложности продолжительность космического полета 42-го экипажа составила 167 суток. После возвращения на Землю ни Самокутяев, ни Уилмор ни разу не заявляли во всеуслышание о схожих наблюдениях.

Редакция Москвы 24 направила запрос Самокутяеву с просьбой подтвердить данные Серовой. На момент публикации материала его ответ получить не удалось.

"Если только атомную бомбу взорвать"

Москва 24 обратилась к экспертам, чтобы узнать, насколько реально рассмотреть из космоса бомбежки и взрывы. Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что Серова "немного приукрасила действительность". По его словам, видимость во многом зависит от погодных условий и времени суток. Так, для подобных наблюдений необходимы безоблачное небо и ночь.





Алексей Леонков военный эксперт Днем пришлось бы воспользоваться какими-нибудь оптическими приборами, потому что контраст земной поверхности и взрывов стирается. Но эта информация притянута за уши, так как даже ночью невооруженным глазом можно увидеть только очень большие объекты, если вы точно знаете, где они находятся. Например, крупные города, светящиеся ночью. Максимум вспышку от взрыва.

Эксперт добавил, что МКС летает на высоте более 400 километров. Поэтому увидеть боевые действия, а уж тем более с какой стороны и кем ведется обстрел, невозможно. "Только если вы там атомную бомбу взорвете", – констатировал он.

В свою очередь, руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал, что взрывы можно рассмотреть только с помощью огромного телескопа, находящегося на борту МКС.





Иван Моисеев руководитель Института космической политики Чтобы заметить вспышку взрыва, нужна высококачественная специальная аппаратура, которая способна делать фотографии. Только по снимкам можно обнаружить передвижение техники, заметить воронки от снарядов.

Моисеев также уверен, что если бы подобные фото были бы сделаны, то их не утаивали бы на протяжении стольких лет. "МКС – станция гражданская. Никаких секретов там нет. Известно, какая там аппаратура стоит. Если бы космонавты сделали такие снимки, то сразу же их опубликовали бы. Это привлекло бы всеобщий интерес", – заверил Моисеев.

Летчик-космонавт Юрий Батурин в беседе с Русской службой Би-би-си тоже усомнился в том, что с борта МКС действительно можно увидеть подобные военные действия. По его мнению, слова Серовой – "преувеличение".