Ученые рассказали о пользе красного вина при освоении космоса

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Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили неожиданное средство, способное помочь астронавтам справиться с негативными последствиями долгого пребывания в космосе и даже облегчить путешествие на Марс. Об этом сообщает "Мир 24".

Отмечается, что человеческий организм начинает разрушаться без силы притяжения. Во время длительных полетов у космонавтов значительно ослабевает иммунитет, объем крови снижается, а сердце начинает работать с перебоями. Связано это с отсутствием естественной нагрузки. Находясь на орбите, люди могут терять до 1% костной массы в месяц.

Выяснилось, что справиться с отсутствием физической активности и преодолеть негативное воздействие низкой гравитации помогает ресвератрол, который входит в состав красного вина. Эксперимент по использованию вещества проводили на крысах. Группу грызунов подвесили на ремнях под потолком клетки, имитируя марсианскую силу притяжения, что составляет всего 40% от земной. Часть крыс получала воду с ресвератролом, часть – обычную. В итоге первая группа сохранила привычную силу захвата и не испытала значительной потери мышечных волокон. Вторая же группа заметно ослабла.

Исходя из полученных данных, ученые сделали вывод о том, что ресвератрол позволяет сохранять костную и мышечную массу во время полной невесомости. Есть вероятность, что атрофия мышц в марсианских условиях также может быть смягчена.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, почему США приостановили свою лунную космическую программу. В интервью телеканалу CBS он пояснил, что это связано с политическими рисками, под которыми имеется в виду недостаточное финансирование. Если бы не это, заявил Брайденстайн, американцы уже были бы не только на Луне, но и на Марсе.