Стала известна зарплата американских астронавтов

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Экс-астронавт NASA Скотт Келли подтвердил, что суточные во время космических полетов для американских астронавтов составляют пять долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это делается не ради шутки, а потому, что такие суточные правительство обязано выплачивать своим сотрудникам, когда они находятся в разъездах и при этом всем обеспечены: едой, жильем и прочим", – пояснил экс-астронавт.

Келли рассказал, что тема оплаты труда обсуждалась членами международного экипажа станции, уточнив, что при общении с российскими коллегами он выяснил, что "им нравится тот факт, что они получают больше, когда находятся в космосе".

До этого в госкорпорации "Роскосмос" поделились данными о заработной плате российских космонавтов. Оказалось, что должностной оклад кандидата в космонавты составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта – 63,8 тысячи, а инструктора-космонавта – 88,45 тысячи рублей. Также предусмотрены существенные надбавки до 25% от оклада по итогам месяца и "тринадцатая зарплата" – по итогам года.

Вместе с тем у побывавших в космосе специалистов оклад вырастает до 69,6 тысячи рублей в месяц. За полеты космонавты также дополнительно получают единовременное денежное вознаграждение.

Кроме того, действует система, при которой за один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу в размере 55%, за два полета – 75%, за три полета и более – 120%.

Отдельно отмечены ежемесячные надбавки кандидатам и докторам наук – это 15 и 25% соответственно.

