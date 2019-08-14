Жириновский предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на четырехдневную рабочую неделю в России надо переходить с 1 сентября. Депутат также считает, что впервые идею сокращенной рабочей недели высказала его партия.
"Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября", – написал Жириновский в Instagram.
По мнению Жириновского, дополнительным выходным днем могла бы стать среда. Этот день можно было бы посвятить отдыху, общению с родными и близкими, спорту, искусству или другой работе, отметил он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сейчас обсуждается перспектива перехода на четырехдневную рабочую неделю. Почему-то замалчивается, что впервые эту идею озвучила ЛДПР! На том, что жителям России необходим третий выходной, я начал настаивать много лет назад. Сокращенная рабочая неделя не только сбережет здоровье наших граждан, но и повысит эффективность их труда. Потом наше предложение «позаимствовали» и всемирная организация здравоохранения, и общественно-политические силы внутри России. Но идея принадлежит ЛДПР! Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября. #Выходные #Предложения #Идеи #Информ-24 #Топ #Видео #Инстаграм #Я #Жириновский #ВВЖ #ЛДПР
Публикация от Владимир Жириновский (@zhirinovskiy)
Ранее Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддержала сокращение рабочей недели в случае сохранения оплаты труда.
13 августа ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
Депутат Андрей Исаев предложил законодательно закрепить ежегодное сокращение рабочего времени для перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Между тем врачи не поддержали инициативу. По мнению медиков, четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян. Специалисты считают, что 95 процентов людей будут посвящать себя безделью, поэтому увеличится число людей с ожирением.
Согласны ли москвичи на четырехдневную рабочую неделю
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: