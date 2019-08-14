Жириновский предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю с 1 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что на четырехдневную рабочую неделю в России надо переходить с 1 сентября. Депутат также считает, что впервые идею сокращенной рабочей недели высказала его партия.

"Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября", – написал Жириновский в Instagram.

По мнению Жириновского, дополнительным выходным днем могла бы стать среда. Этот день можно было бы посвятить отдыху, общению с родными и близкими, спорту, искусству или другой работе, отметил он.



Ранее Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) поддержала сокращение рабочей недели в случае сохранения оплаты труда.

13 августа ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Депутат Андрей Исаев предложил законодательно закрепить ежегодное сокращение рабочего времени для перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Между тем врачи не поддержали инициативу. По мнению медиков, четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян. Специалисты считают, что 95 процентов людей будут посвящать себя безделью, поэтому увеличится число людей с ожирением.

