В Турции растет число заболевших COVID-19

В Турции растет количество заболевших коронавирусом. Судя по статистике, в мае был спад, теперь же кривая опять идет вверх.

Общее количество заболевших COVID-19 в сутки достигает 23 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.