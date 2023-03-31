Стало известно, представители каких профессий в РФ больше всех довольны своими зарплатами

Фото: depositphotos/Fascinadora

Больше всех в России уровнем своих зарплат довольный программисты, разработчики и прочие специалисты в области ИТ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса экспертов аналитического центра "АльфаСтрахование".

Почти треть из опрошенных представителей ИТ-сферы сообщили, что с началом нового года их зарплата была проиндексирована работодателем.

Следующими после программистов оказались довольны своим доходом представители медиасферы. При этом 22% из них сообщили, что могут работать удаленно, а также совмещать проекты.

Кроме того, о росте зарплат и удовлетворенности ими рассказали инженеры. Около трети из них отметили, что работодатель готов организовать для них курсы повышения квалификации и переобучения для того, чтобы расширить направление деятельности.

В опросе приняли участие более 1,4 тысячи человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Казани и прочих крупных российских городов. Средний возраст опрошенных составил 41 год, 58% респондентов – мужчины.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что рост реальных зарплат в России показал 22,1% за последние пять лет. Она добавила, что, по предварительной информации, рост зарплаты зафиксировали в 22 регионах России.

До этого в Центробанке заявили, что с 2020 года цены на жилье в РФ увеличились сильнее доходов населения, несмотря на работу льготной ипотечной программы на новостройки.

Аналитики провели опрос об обстановке в офисе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!