Врач объяснил, почему временные пломбы с маркетплейсов смертельно опасны

Россияне стали активно покупать материал для временных пломб на маркетплейсах. По заверениям продавцов, его нужно нагреть в горячей воде, слепить подходящую форму, вставить в полость рта и остудить. Разбираемся вместе с экспертом, почему такая процедура может быть опасной.



"Сэкономили деньги"

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В "стоматологический" набор входят упаковка с термопластичными шариками, спиртовая салфетка и зубочистка. Согласно инструкции, для одной пломбы нужно нагреть в кипятке 8–15 "бусин". Когда они станут полностью прозрачными, из них нужно слепить подходящую форму и установить на зуб. Через 15 минут материал затвердеет.

Представители магазинов утверждают, что способ подойдет как для пломбирования, так и в качестве коронки на место выпавших зубов. Правда, есть ограничения: после установки нельзя употреблять горячие напитки и еду, иначе конструкция может элементарно расплавиться.

Некоторые продавцы все-таки подчеркивают, что это временная мера, когда нет возможности оперативно посетить стоматолога. Другие же уверяют, что с такой пломбой можно ходить четыре-шесть месяцев.

Сами покупатели активно делятся отзывами о процедуре.

"Сэкономили деньги на пломбе, с первой проходила почти два месяца, только сегодня поменяла ее", – написала одна из покупательниц.





покупатель интернет-магазина Слепила, могу и вытащить, и заново поставить, и новый сделать. Надо научиться его чуть темнее делать, и будет идеально. Во рту не мешает, можно есть и зубы чистить.

Кто-то рекомендует чуть подкрасить материал чаем или кофе, чтобы он приобрел "более естественный оттенок". А чтобы быстрее застыл во рту, "можно посушить его феном на холодном режиме".

"Надо его чуть закрасить заваркой, чтобы не выделялся. Для выхода в народ очень удобная штука", – поделился покупатель.

Есть и множество негативных отзывов. В основном люди жалуются, что сложно вылепить нужную форму, что накладка не держится на зубах и отлетает после первого приема пищи. Но иногда такое вмешательство вовсе вызывает сильный дискомфорт и приводит к проблемам в полости рта: "Сам пластик не клеится к зубам, с горьким вкусом и вызывает кашель", "Из-за этой пломбы отвалился кусочек зуба", "Они крошатся, и вытащить невозможно".





покупатель интернет-магазина От маленькой пломбы такой неприятный привкус пластмассы во рту, который невозможно ничем заесть. Не советую.

"Пить воду с ними можно, есть что-то – нельзя. Непрактичные и под ними десна чешется. То есть аллергия от них все-таки бывает. Зря отдала деньги", – пожаловалась еще одна покупательница.

Ранее в Сети также стали активно распространяться отзывы покупателей филлеров. Девушки заказывают препараты на маркетплейсах, чтобы увеличить губы или устранить морщины в домашних условиях. Многие рассказали, что на месте инъекции образовался отек или абсцесс.



Ничего хорошего

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Использование таких пломб может усугубить воспалительный процесс, повредить десну и привести к аллергической реакции вплоть до анафилактического шока. Кроме того, покупатель может случайно вдохнуть такую конструкцию, рассказал Москве 24 врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Александр Мохов.





Александр Мохов врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Когда у человека уже есть кариес в зубе или идет какой-то воспалительный процесс, который задел нерв, стоматолог сначала убирает источник инфекции. Только потом он восстанавливает зуб пломбировочным материалом, создавая герметизм. Так инфекция не попадет через зуб в челюсть или кость. В домашних условиях это сделать невозможно.

В лучшем случае такая пломба с маркетплейса просто выпадет в неподходящий момент. В худшем – возникнет осложнение в виде воспалительного процесса: флюс, периостит (воспаление надкостницы), остеомиелит челюсти. Это потребует стационарного лечения, хирургического вскрытия абсцесса и достаточно долгой реабилитации, предупредил стоматолог.

"Также может начаться аллергия на материал. Она может быть местной и повлиять на мягкие ткани десны или общей. Если у человека есть склонность к аллергии, это может закончиться анафилактическим шоком. И если это произойдет дома, то летальность будет близка к 100%", – рассказал Мохов.

Также врач предостерег от использования коронок или виниров из интернет-магазинов. Во-первых, они продаются стандартными по размеру, в то время как каждый человек имеет свою форму и размер зубов, челюстей.





Александр Мохов врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Во-вторых, такая конструкция может повлиять на состояние десен: может произойти воспаление, рецессия (опущение) десны, повреждение рядом стоящих зубов. Если у человека проблемы с прикусом, такая коронка может усугубить ситуацию. И опять же, не исключена аллергия на материал.

Кроме того, если у человека выпал зуб и он долго не ставит имплант, а использует материал из интернет-магазина, это тоже чревато серьезными последствиями.

"Будет происходить смещение зубов, может начаться процесс атрофии кости, и на десне образуется визуальный провал. Если у человека отсутствует много зубов, то это сказывается на качестве жевания и на состоянии височно-челюстных суставов и мышц. Это может привести к боли в суставах шеи, головной боли", – объяснил эксперт.

Также еще одна опасность таких конструкций – они могут в любой момент отлететь и попасть в дыхательные пути, что тоже может закончиться летальным исходом. Поэтому при любых проблемах с зубами нужно как можно быстрее обращаться к стоматологу, заключил врач.