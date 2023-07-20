Врач объяснил, почему временные пломбы с маркетплейсов смертельно опасны

Россияне стали активно покупать материал для временных пломб на маркетплейсах. По заверениям продавцов, его нужно нагреть в горячей воде, слепить подходящую форму, вставить в полость рта и остудить. Разбираемся вместе с экспертом, почему такая процедура может быть опасной.
"Сэкономили деньги"
В "стоматологический" набор входят упаковка с термопластичными шариками, спиртовая салфетка и зубочистка. Согласно инструкции, для одной пломбы нужно нагреть в кипятке 8–15 "бусин". Когда они станут полностью прозрачными, из них нужно слепить подходящую форму и установить на зуб. Через 15 минут материал затвердеет.
Представители магазинов утверждают, что способ подойдет как для пломбирования, так и в качестве коронки на место выпавших зубов. Правда, есть ограничения: после установки нельзя употреблять горячие напитки и еду, иначе конструкция может элементарно расплавиться.
Некоторые продавцы все-таки подчеркивают, что это временная мера, когда нет возможности оперативно посетить стоматолога. Другие же уверяют, что с такой пломбой можно ходить четыре-шесть месяцев.
Сами покупатели активно делятся отзывами о процедуре.
"Сэкономили деньги на пломбе, с первой проходила почти два месяца, только сегодня поменяла ее", – написала одна из покупательниц.
Кто-то рекомендует чуть подкрасить материал чаем или кофе, чтобы он приобрел "более естественный оттенок". А чтобы быстрее застыл во рту, "можно посушить его феном на холодном режиме".
"Надо его чуть закрасить заваркой, чтобы не выделялся. Для выхода в народ очень удобная штука", – поделился покупатель.
Есть и множество негативных отзывов. В основном люди жалуются, что сложно вылепить нужную форму, что накладка не держится на зубах и отлетает после первого приема пищи. Но иногда такое вмешательство вовсе вызывает сильный дискомфорт и приводит к проблемам в полости рта: "Сам пластик не клеится к зубам, с горьким вкусом и вызывает кашель", "Из-за этой пломбы отвалился кусочек зуба", "Они крошатся, и вытащить невозможно".
"Пить воду с ними можно, есть что-то – нельзя. Непрактичные и под ними десна чешется. То есть аллергия от них все-таки бывает. Зря отдала деньги", – пожаловалась еще одна покупательница.
Ранее в Сети также стали активно распространяться отзывы покупателей филлеров. Девушки заказывают препараты на маркетплейсах, чтобы увеличить губы или устранить морщины в домашних условиях. Многие рассказали, что на месте инъекции образовался отек или абсцесс.
Ничего хорошего
Использование таких пломб может усугубить воспалительный процесс, повредить десну и привести к аллергической реакции вплоть до анафилактического шока. Кроме того, покупатель может случайно вдохнуть такую конструкцию, рассказал Москве 24 врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Александр Мохов.
В лучшем случае такая пломба с маркетплейса просто выпадет в неподходящий момент. В худшем – возникнет осложнение в виде воспалительного процесса: флюс, периостит (воспаление надкостницы), остеомиелит челюсти. Это потребует стационарного лечения, хирургического вскрытия абсцесса и достаточно долгой реабилитации, предупредил стоматолог.
"Также может начаться аллергия на материал. Она может быть местной и повлиять на мягкие ткани десны или общей. Если у человека есть склонность к аллергии, это может закончиться анафилактическим шоком. И если это произойдет дома, то летальность будет близка к 100%", – рассказал Мохов.
Также врач предостерег от использования коронок или виниров из интернет-магазинов. Во-первых, они продаются стандартными по размеру, в то время как каждый человек имеет свою форму и размер зубов, челюстей.
Кроме того, если у человека выпал зуб и он долго не ставит имплант, а использует материал из интернет-магазина, это тоже чревато серьезными последствиями.
"Будет происходить смещение зубов, может начаться процесс атрофии кости, и на десне образуется визуальный провал. Если у человека отсутствует много зубов, то это сказывается на качестве жевания и на состоянии височно-челюстных суставов и мышц. Это может привести к боли в суставах шеи, головной боли", – объяснил эксперт.
Также еще одна опасность таких конструкций – они могут в любой момент отлететь и попасть в дыхательные пути, что тоже может закончиться летальным исходом. Поэтому при любых проблемах с зубами нужно как можно быстрее обращаться к стоматологу, заключил врач.
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