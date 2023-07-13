"Моментальная слепота": почему опасны инъекции с филлерами из интернет-магазинов

Россиянки начали в домашних условиях увеличивать губы филлерами, купленными на маркетплейсах: по Сети гуляют отзывы, в которых девушки делятся кадрами после коррекции. Одни рассказывают про удачный опыт, другие жалуются на отеки. Разбираемся вместе с врачом, в чем опасность подобных процедур.



"Образовался абсцесс"

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В Сети начали распространяться скриншоты с маркетплейсов, на которых россиянки рассказывают о своем опыте самостоятельных инъекций красоты. Женщины свободно приобретают препараты (шприцы идут в комплекте) и своими руками проводят процедуры дома, даже если не имеют медицинского образования.

В свою очередь, продавцы утверждают, что таким образом можно быстро и недорого (по сравнению с походом в клинику) увеличить губы, подкорректировать скулы, подбородок, "межбровку", а также устранить носогубные складки.

В комментариях к препаратам – масса разных отзывов.

"Замечательный филлер! Брала самый плотный, колола сама, исправила асимметрию. Не больно, был совсем небольшой отек. Комков нет, ощущения прекрасные!" – написала одна из покупательниц.





покупательница филлера на одном из маркетплейсов Отеков нет, думала, будут синяки, но нет, настолько пластичный филлер, вводила сама. Также прекрасное заполнение межбровки и носогубных, ложится очень мягко. Весь шприц не ушел, осталось пара делений, так как делала сама, важно было посмотреть, как поведет себя филлер.

Есть и негативные комментарии. "Деньги на ветер. Через два дня полностью гель рассосался. Эффекта нет абсолютно никакого", – написала девушка.

Другие жалуются, что после введения начались абсцесс и отек.



покупательница филлера на одном из маркетплейсов Еле уговорила косметолога поставить этот филлер. Она поставила, образовался абсцесс.

В начале года в Сети уже гремела история с россиянками, пострадавшими от самостоятельных инъекций липолитиков (препарат для похудения). Приобретались они тоже на маркетплейсах.

Покупательницы рассказывали, что в месте уколов появлялись синяки, отеки и боль. Другие заработали более серьезные проблемы со здоровьем – например, воспаление лимфоузлов. Продавцы при этом отвечали, что женщины сами виноваты в негативных последствиях, так как делали инъекции неправильно.

Стоит того?

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Использование подобных препаратов в домашних условиях чревато огромными проблемами со здоровьем – от отека до полной слепоты и глухоты. Об этом Москве 24 рассказала врач – дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано.

По ее словам, первое, что должно насторожить покупательниц, – филлеры на маркетплейсах не имеют сертификата, а значит, у них нет подтверждения безопасности.

"Косметологи покупают сертифицированные препараты у официальных компаний только после того, как предоставят диплом врача. Без этого приобрести качественную продукцию невозможно", – отметила эксперт.

Второе – неизвестно, что за компоненты входят в состав филлеров. Там может быть гиалуроновая кислота, полимерные компоненты, коллаген, силикон.





Татьяна Баллирано врач – дерматолог-косметолог Гиалуроновая кислота вырабатывается из бактерий, а значит, все должно происходить в условиях максимальной стерильности. В противном случае может произойти аутоиммунная реакция и препарат начнет локально провоцировать воспаления, появится отек или гематома. Причем это может образоваться не сразу, а через три месяца или год после элементарной бактериальной инфекции. И это будет наименьшая из бед.

Наибольшую опасность представляет тот факт, что покупательницы, скорее всего, не знают анатомию, а значит, могут ввести препарат в неправильное место. Из-за этого есть риск оглохнуть или ослепнуть, рассказала косметолог.

"Можно ввести гель в крупный сосуд, артерию, которая идет внутрь черепа или в глазничную зону. Это перекроет сосуд, от чего может наступить моментальная слепота или глухота. Причем процесс нельзя повернуть вспять", – объяснила врач.

Также огромную роль играют доза и техника, которую знает только косметолог. Избыточное количество препарата может привести к асимметрии лица, неправильная техника – к лимфостазу.

"Это происходит из-за того, что препаратом передавливаются лимфатические сосуды, не происходит ее оттока (лимфы. – Прим. ред.), из-за чего лицо становится отечным", – рассказала специалист.

Поэтому инъекционные процедуры должен делать только врач-косметолог, который работает на сертифицированных препаратах и с соблюдением всех норм, заключила дерматолог.