Как "Тануки" пересел с иглы общественного одобрения на место Reebok

Объявляем четверг днем сомнительного пиара. На прошлой неделе интернет взорвала реклама Reebok и ее "игла мужского одобрения". А 14 февраля интернет-пользователи начали говорить о постере сети ресторанов "Тануки" и сомнительном юморе, который он содержит. О том, почему пользователям не понравилась реклама сети японской кухни и какие ошибки кампании Reebok повторил руководитель SMM-отдела "Тануки" Андрей Фрольченков, – читайте в материале портала Москва 24.

День святого Валентина – повод сделать тематическую рекламу. В сети ресторанов "Тануки" решили не упускать возможности, и поддержать праздник в соцсетях. Под заголовком "Твоя девушка сегодня" опубликовали фотоколлаж. На нем – две девушки: одна – больших размеров – якобы после похода в пиццерию, вторая – модельной внешности – естественно, после похода в "Тануки".



Кого обидели smm-щики "Тануки"

На своей страничке в "Фейсбуке" Андрей Фрольченков только вчера написал, что стал новым Head of Social Media в компании "Тануки". Должность решил отметить рекламой, которая возмутила пользователей.

Во-первых, на постере неприкрытый камень в огород женщин размера XL. Реклама намекает: ходи в конкретный ресторан японской кухни, чтобы твоя девушка не потеряла фигуру модели. Если покупатели отправятся в пиццерию, то их компаньонка станет женщиной "плюс-сайз". Таким образом, постер объяснил не только где покушать, но и какую партнершу выбрать. Полные девушки юмора не оценили и оставили комментарии в стиле "фуу, позор" или "никогда не буду больше к вам ходить" под постом на странице ресторана в "Фейсбуке". Большинство было с ними солидарно, только текст и смысл отзывов был более изощренным.

Более того, в качестве полной девушки из пиццерии на иллюстрации "Тануки" оказалась модель и участница американского шоу My Big Fat Fabulous Life на телеканале TLC Уитни Тор. Отмечается, что вес девушки увеличился до 170 килограммов из-за болезни – у Уитни диагностирован поликистоз яичников. Еще один камень в огород, но не только в адрес болеющих людей. Перепало и телеканалу.

Права на фото модели Тор принадлежат телеканалу TLC, который в комментарии порталу vc.ru заявил, что никто из сети ресторанов по поводу постера к ним не обращался. "Мы написали администраторам группы "Тануки" в соцсети с просьбой прокомментировать ситуацию, – рассказал генеральный директор "Медиа Альянс" Григорий Лавров, – и уточнили у них, на каких основаниях они использовали наш имидж, но сообщение осталось без ответа".

Кроме того, досталось и международной сети пиццерий "Додо Пицца". На рекламном постере в той части, где изображена Уитни Тор "после похода го-го пиццу", используются цвета компании. Да и сеть действительно занимается пиццей, а "Го-го", кажется, совершенно не случайно созвучно с "Додо".

Блогер Олег Шаран на своей странице в "Фейсбуке" отметил, что таким образом "Тануки" "обесценил и оскорбил" аудиторию пиццерии.





А вот создатель сети "Додо пицца" Федор Овчинников в беседе с порталом Москва 24 отметил, что совершенно не обижается на рекламу. "Очевидно, что это намек на нашу компанию, потому что мы производим пиццу, и схожие цвета, и название схоже по звучанию, – согласился Федор, – но я не обижаюсь. Я стараюсь в жизни вообще ни на кого не обижаться". Создатель "Додо" также отметил, что мстить "Тануки" не будет.

Есть картина Бэнкси, где человек кидает цветы вместо коктейля Молотова. Вот мы, наверное, как-нибудь так ответим – пригласим на пиццу их.



Однако реклама Овчинникову все же не понравилась. "Мне она неприятна, – рассказал порталу Федор, – я когда-то был толстым, но это никак не было связанно с пиццей – были проблемы с бизнесом, я стрессовал и много ел по вечерам". Признание Овчинников оставил на своей страничке в "Фейсбуке", отметив, что "Додо" любит всех своих гостей. Вне зависимости от пола, возраста, веса и каких-либо других признаков.

Наступили на грабли Reebok?

История "Тануки" очень похожа на ту, в которую на прошлой неделе попала кампания Reebok #нивкакиерамки.

Пользователи оказались очень недовольны рекламой. Кто-то просто выразил свое негодование словами в комментариях и путем бойкота сети. Кое-кто отметил плохой "продакшн". Получили и пиарщики, которыми пользователи соцсетей в последнее время очень недовольны.



Более того, не в восторге и приверженцы феминистского движения в России. По их мнению, реклама оскорбляет не только женщин "плюс-сайз", но и... всех. "Зато такой креатив никого не обижает, тут "бабы" на своем положенном месте – месте предметов и мебели (либо украшай мужика, либо умри)", – такая запись появилась в телеграм-канале Залины Маршенкуловой "Женская Власть".

Кстати, многие пользователи отмечают, что это ответ со стороны мужчин на рекламу Reebok и ее слоган "Пересядь на мужское лицо", которую многие называли оскорбительной как раз для сильной половины человечества.

На лицо очередной хайп-пиар, который не выглядит солидным для сети уровня "Тануки", говорят эксперты. "Такие вещи могут быть хороши для тех компаний, которые не на слуху и не обладают высокой узнаваемостью – которым надо заявить о себе", – пояснил маркетолог Максим Поташев.

Извинения приняты?

Сомнительная реклама "Тануки" не провисела в соцсетях компании и суток – пришлось удалить. Однако позже появились и извинения, в первую очередь – за "неуместный креатив". А еще сеть призналась в том, что расчет рекламы был на хайп-пиар.





Приняли ли обиженные пользователи извинения – не ясно. Однако стоит отметить, что в "Тануки" публично признали ошибку, тогда как представители Reebok удалили фотографии, ссылаясь на возрастную политику социальных сетей, а не на чрезмерную провокационность.

Более того, нашлись и те, кто отнеслись к рекламе с юмором: "Выбор очевиден: на первом фото (с полной девушкой. – M24.RU) женщина выглядит счастливее", – такая трактовка постера тоже была в социальных сетях.

Будет ли польза от такого пиара для "Тануки" – вопрос спорный. После кампании Reebok в некоторых онлайн-магазинах отмечался рост продаж продукции бренда, хотя эксперты и были уверены, что такая ситуация обуславливалась скидками. Но одно известно точно: как и в случае с Reebok, многие компании решили вскочить на волну хайп-пиара и наводнили интернет своими версиями рекламы "Тануки".

