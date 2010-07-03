Фанаты "ЦСКА" задержаны в Будапеште

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столкновения российских болельщиков с местными жителями и полицией произошли в четверг в Будапеште. Это случилось перед матчем Лиги Европы между "ЦСКА" и венгерским клубом "Ференцварош".

Задержаны несколько российских болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Будапеште Тиграна Гарибяна.

"7 ноября в преддверии матча между командами "ЦСКА" и "Ференцварош" в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. Ряд российских граждан был задержан венгерской полицией", – сказал Гарибян.

Местная полиция сразу же сообщила о задержаниях российскому посольству.

