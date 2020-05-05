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Москва 24

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Спорт

03:30

Логотип ФК ЦСКА включили в топ-10 самых красивых в мире

спорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Испанское спортивное издание Marca включило эмблему московского ЦСКА в голосование за звание самого красивого логотипа среди всех футбольных клубов мира.

Всего в голосовании приняли участие 14 миллионов пользователей. ЦСКА набрал 42,8 тысячи голосов и занял девятое место. Первое место получил египетский "Аль-Ахли" (3,1 миллиона).

На второй строчке расположился мексиканский "Раджа Касабланка" с результатом 3 миллиона голосов. Замкнул тройку бразильский клуб "Флуминенсе" (169,1 тысячи), сообщает News.ru.

В десятку попали мадридский "Реал" (134,1), турецкий "Фенербахче" (76,4), "Ливерпуль" (75,8), "Барселона" (74,9), чилийский "Коло-Коло" (66,8) и турецкий "Бешикташ" (34,4).

Ранее стало известно, что врача профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Романа Абжелилова госпитализировали в больницу в Коммунарке.

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