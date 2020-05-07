Чемпионат России по футболу завершится досрочно – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Чемпионат России по футболу завершится досрочно. По данным газеты "Спорт-Экспресс", официально решение будет озвучено 15 мая на заседании Российского футбольного союза (РФС).

Отмечается, что таким образом будет учтено мнение большинства клубов. Чемпионом объявят лидировавший на момент приостановки первенства 17 марта петербургский "Зенит".

Прямую путевку в Лигу чемпионов также получит московский "Локомотив", занимающий второе место. Бронзовые медали и место в отборе Лиги чемпионов получит "Краснодар".

"Ростов", столичные ЦСКА и "Динамо" примут участие в Лиге Европы. Кроме того, никто из клубов РПЛ не вылетит во второй дивизион (ФНЛ).

В следующем сезоне в чемпионате России примут участие 18 команд. В РПЛ примут волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки", лидирующие в Футбольной национальной лиге.

Ранее сообщалось, что руководство Российской премьер-лиги рассматривает варианты с возобновлением турнира 21 или 28 июня. Пауза в чемпионате действует до 31 мая.