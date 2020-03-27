В "Динамо" не стали комментировать информацию об интересе к футболисту Кокорину

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В московском футбольном клубе "Динамо" не стали комментировать вопрос, связанный с трансфером игрока Александра Кокорина. Недавно появилась информация, что спортсменом ФК "Сочи" заинтересовались в столице, передает News.ru.

"Ответить на вопросы можем только по факту того, что появится на официальном сайте", – объяснили представители бело-голубых. Поясняется, что в "Динамо" не будут обсуждать какие-либо трансферные слухи.

В этом сезоне Кокорин провел 4 матча за "Сочи". На его счету три гола, а также одна результативная передача.

Игрок выступает за петербургский "Зенит" с начала 2016 года. Во всех турнирах он сыграл 92 матча и забил 34 мяча. Является участником чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года. С октября 2018 года спортсмен был в СИЗО за драку.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" изучает возможность трансфера Кокорина.