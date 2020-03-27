"Локомотив" изучает возможность трансфера Кокорина

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин, который выступает на правах аренды за "Сочи", попал в сферу интересов столичного "Локомотива".

Как пишет издание "Спорт-Экспресс", 26 марта состоялся совет директоров "Локомотива", где обсуждалась возможность перехода 29-летнего игрока.

Отмечается, что в клубе учитывают, что ситуация вокруг Кокорина носит не только спортивный характер. "Локомотив" не намерен вести переговоры без согласования с "Зенитом".

Также отмечается, что в Петербурге не будут продлевать отношения с Кокориным. Нападающий принадлежит "Зениту", однако его контракт истекает грядущим лето.

По данным портала Metaratings.ru, Кокорин уже договорился с "Локомотивом" и подпишет контракт до 2023 года. Предполагается, что за три года он заработает порядка 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Кокорин провел 4 матча за "Сочи", забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Игрок выступает за "Зенит" с начала 2016 года. Во всех турнирах он сыграл 92 матча и забил 34 мяча. С октября 2018 года игрок находился в СИЗО за драку.