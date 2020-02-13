Кокорин согласился на переговоры с "Сочи"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин встретился с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.

Как рассказал футбольный комментатор Нобель Арустамян в Telegram-канале, они ведут переговоры о переходе, которые "проходят продуктивно, развязка, похоже, близка".

По словам журналистам, "вероятно, что уже в ближайшие дни Кокорин присоединится к "Сочи" на сборе в Турции", передает News.ru.

В свою очередь комментатор Василий Уткин дал оценку переговорам в Twitter: "Увы, тряпка", – написал обозреватель.

28-летний форвард ранее отказался переходить в аренду в "Сочи" и был отправлен тренироваться с "Зенитом-2". Его контракт с первой командой рассчитан до лета.

Кокорин выступает за "Зенит" с начала 2016 года. Во всех турнирах он сыграл 92 матча и забил 34 мяча. С октября 2018 года игрок находился в СИЗО за драку.