Тину Канделаки назначили заместителем гендиректора "Газпром-медиа"

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Тина Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

"С 8 сентября на позицию заместителя генерального директора холдинга "Газпром-медиа" назначена Тинатин Канделаки. В новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга "ГПМ Матч", а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других)", – говорится сообщении.

Уточняется, что она также будет отвечать за запуск и развитие информагентства "Матч". По словам гендиректора холдинга Александра Жарова, у нее есть необходимые умения и компетенции, чтобы осуществить новые цели на данной должности.

"Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича – не меньший вызов, чем запуск телеканала "Матч ТВ" шесть лет назад. И я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены", – заявила Канделаки, добавив, что ее назначение на эту позицию – большая ответственность.

В пресс-службе добавили, что должность генпродюсера телеканала "Матч ТВ" займет Александр Тащин, который ранее был главредом телеканала.

В августе о своем уходе с телеканала "Матч ТВ" сообщил комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян. По словам Арустамяна, интервью игрока "Ростова" Павла Мамаева о его судебном разбирательстве с бывшей женой Аланой, которое ему поручили сделать, противоречило его этическим и профессиональным принципам.