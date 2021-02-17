Канделаки прокомментировала информацию о похудении и пластике лица для ведущих телеканала

Стройность телеведущих на экранах уже третий день обсуждают на просторах российского интернета. В Telegram-каналах появилась информация о том, что двух телеведущих "Матч ТВ" отстранили от эфиров, пока они не похудеют, а некоторым настоятельно рекомендовали сделать пластику лица. Рассказываем, как отреагировала генпродюсер телеканала на эти высказывания, и вспоминаем, какие требования предъявлялись к телеведущим в советские времена.

Похудение или отстранение?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все началось после того, как спортивный журналист Алексей Андронов написал в своем Telegram-канале, что телеканал "Матч ТВ" отстранил от эфиров как минимум двух ведущих с требованием "похудеть".

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" отреагировала на это в беседе с РИА Новости, ответив, что хорошая физическая форма является стандартным требованием к любому телеведущему, однако конкретного "требования похудеть" никто не давал.





Тина Канделаки генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Есть стандартные требования к любому ведущему телевизионного эфира: бодрость духа, хорошая физическая форма (без нее не выдержать темпа и давления) и желание развиваться, сопродюсируя собственные эфиры. Сводить задачу к громкому заголовку о требовании похудеть – передергивать в духе желтой прессы.

Но спортивный журналист Андронов на этом не остановился и выдал очередной пост негодования. "Некоторым ведущим настойчиво предложено делать пластические операции. Чтобы исправить некоторые (по мнению хозяйки стартапа) недостатки лица", – написал журналист.



Журналист Алексей Андронов работал комментатором на "Матч ТВ" с конца 2015 по начало 2016 года. После чего вместе с Василием Уткиным, Кириллом Дементьевым и Александром Елагиным был переведен на гонорарную основу. Еще через месяц его отстранили от любой работы на телеканале.





Канделаки в своем Telegram-канале опровергла эту информацию и сообщила, что "никаких пластических операций никому делать не надо", однако "зрителю хочется, чтобы ведущий выглядел свежо, бодро и подтянуто".





Тина Канделаки генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Умных людей в спортивном телевидении уже не 20 человек, как в 90-е, так что мятую футболку и тройной подбородок интеллектом и эрудицией сегодня не оправдать.

Генеральный продюсер телеканала добавила, что для современной аудитории важно, чтобы в кадре были люди, излучающие свежесть, ведь они создают ролевые модели, пропагандирующие занятия спортом и заботу о своем здоровье.

Кроме того, Тина Канделаки напомнила о других требованиях, которых должны придерживаться ведущие на федеральном канале: хорошо поставленная, грамотная русская речь, богатый словарный запас без использования англицизмов и аккуратный внешний вид.

Какие были требования к телеведущим в СССР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Диктор советского и российского телевидения Анна Шатилова, работающая на экране с 1962 года, рассказала Москве 24, что в те времена для попадания в дикторы необходимо было пройти большой конкурс. Шатилова отмечает, что смотрели не только на грамотность и звучание голоса, большую роль играли внешний вид, ухоженность и опрятность.

Например, нельзя было выходить в эфир в очках (Шатилова была первая, кто рискнул это сделать), появляться на экране мужчинам с усами и бородой, а в "Останкино", по словам диктора, был приказ не пускать на проходную женщин в брюках. "Знаменитая в то время певица Галина Ненашева спешила на "Огонек" и была в брюках. Ее не пропустили, пока в музыкальной редакции кто-то ей юбку не принес", – рассказала Шатилова.





Анна Шатилова диктор советского и российского телевидения Очень было строго. Сейчас, слушая радио и наблюдая телевидение, я вижу, что эти нормы отсутствуют. Хотя и у нас были перегибы, как я сейчас это рассматриваю. Смеюсь и называю их нежно "приметами времени".

Диктор сообщила, что важными требованиями к спортивным комментаторам была хорошая физическая форма и подтянутый внешний вид. Кроме того, старались выбирать людей, имеющих статус в спорте (бывших чемпионов, мастеров спорта). "Знаете, как бывшие спортсмены хотели попасть в эфир! Но одно дело, они на поле, а другое – здесь, в студии: микрофон, свет. Помню, как хоккеист Евгений Майоров волновался на просмотре. Ужас! У него коленки под столом ходуном ходили", – вспоминает Шатилова.





Анна Шатилова диктор советского и российского телевидения Каждый выходил в эфир опрятным и причесанным, в галстуке, даже несмотря на то, что это спортивные новости. Никто бы не разрешил им выйти в неряшливом виде. Сейчас в эфире и лохматую можно наблюдать ведущую. Я этого не признаю и считаю, что нужно уважать своего зрителя.

Шатилова отметила, что, помимо хорошей формы и опрятного внешнего вида, для комментатора важен профессионализм. И даже если человек не спортсмен, но он следит за происходящим, компетентен в этой сфере и у него хорошо звучит голос, он завоюет зрителя.

"Пусть никто не расслабляется. А то все расслабились, позволили себе неряшливый вид. Если ты в спорте, нужно, чтобы голос звучал, чтобы глаз горел, передавать с экранов уверенность и заражать людей", – заключила Шатилова.