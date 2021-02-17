Врач рассказал, чем для женщин опасна погоня за кубиками на животе

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Главный врач медицинского центра Московского физико-технического института Алексей Чуршин предупредил, что у женщин может возникнуть нарушение менструального цикла и проблемы с фертильностью из-за чрезмерного увлечения похудением и прокачкой мышц брюшного пресса, сообщает Агентство "Москва".
"Часто встречается дисбаланс в сторону относительной гиперандрогении – преобладания активности мужских половых гормонов, когда женская фигура и кожа могут напоминать мужскую", – сказал специалист.
По его словам, плоский живот у женщин смотрится более эстетично, чем кубики, которые для них не очень характерны.
Ранее обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как неверные представления о результатах тренировок могут не только испортить настроение, но и отбить желание заниматься.
Занятия спортом могут стать более доступными благодаря социальному налоговому вычету
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