Телеканал НТВ подтвердил увольнение ведущей Гильдеевой

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Телеканал НТВ подтвердил увольнение ведущей программы "Сегодня" Лилии Гильдеевой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы канала.

"Лилия Гильдеева не работает на НТВ", – подтвердили в пресс-службе.

Ранее инцидент с посторонней девушкой в кадре произошел в прямом эфире программы "Время" на Первом канале. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.

Позднее на случившееся отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что произошедшее является обычным хулиганством.