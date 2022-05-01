Путин подписал закон о создании регистра доноров костного мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин подписал закон о расширении прав доноров и создании регистра доноров костного мозга. Документ опубликован на портале правовой информации.

Законом, в частности, устанавливается создание на федеральном уровне регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, самих донорских органов и их реципиентов. Порядок ведения регистра будет определять правительство России.

Также закон обеспечит соблюдение прав доноров. Они получат бесплатную диагностику, медобследования, необходимое лечение и реабилитацию, бесплатный проезд к месту забора костного мозга и обратно.

Уточняется, что пересадка органов и тканей человека осуществляется при наличии письменного добровольного согласия совершеннолетнего дееспособного живого донора и реципиента. Если реципиент не достиг совершеннолетия или не является дееспособным, согласие должен подписать его родитель или законный представитель.

В документе подчеркивается, что органы или ткани человека не могут быть предметом купли-продажи.

Кроме того, принятые поправки вводят ограничения в части презумпции согласия на изъятие органов или тканей для трансплантации. Такое изъятие у умершего не допускается, если медорганизация поставлена в известность о том, что при жизни сам человек или его представители заявили о своем несогласии на данные действия.

Ранее в Москве в честь Национального дня донора прошла самая крупная за два года выездная донорская акция, на которой удалось собрать свыше 750 литров крови. Акция длилась пять дней. Главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова рассказала, что в акции, в которой удалось собрать 773 литра цельной крови, поучаствовали 1 719 человек.

Площадками для проведения акции стали технопарк Московского центра инновационных технологий в здравоохранении комплекса соцразвития, Центр крови имени Гаврилова, РНИМУ имени Пирогова, МГУТУ имени Разумовского, РУДН и МГУУ правительства Москвы.

