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В ночь на 26 июля в Херсоне сработала система ПВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Херсонской области.

Там подчеркнули, что минувшей ночью украинские войска попытались нанести ракетный удар по Херсону. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

"В небе было слышно несколько взрывов. Работала система противовоздушной обороны. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что российские военные устранили группу украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Херсонской области. ВС РФ открыли огонь по катерам ВМС Украины, в результате чего они вместе с находившимися на борту украинскими военными были уничтожены.

Также ФСБ России сообщила о срыве курируемой НАТО операции украинской военной разведки по угону самолетов ВКС России. Отмечалось, что российских летчиков пытались завербовать, обещая им деньги и гражданство в ЕС. Взамен их просили доставить самолеты ВС РФ на подконтрольные ВСУ аэродромы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

