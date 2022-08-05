Группу украинских диверсантов обезвредили в Херсоне

В Херсоне обезвредили 16 украинских диверсантов, которые сознались в подготовке терактов. В ходе обысков были обнаружены и изъяты оружие, боеприпасы и методические пособия по проведению диверсий в городских условиях.

Кроме того, в Минобороны добавили, что военные ВСУ оставили позиции в районе Авдеевки, Артемовска и Соледара из-за больших потерь. О происходящим в зоне спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.