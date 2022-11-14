Песков рассказал, почему Путин не поехал на саммит G20

Фото: kremlin.ru

Обстоятельства диктуют приоритет нахождения Владимира Путина в России, поэтому на саммит G20 поехал министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что российский лидер передал "индонезийскому руководству" признательность за конструктивный диалог перед саммитом. Путин также направил самые наилучшие пожелания.

Песков, в свою очередь, отметил, что Россия представлена на саммите G20 на высоком уровне. По его словам, глава МИД РФ планирует поговорить с "большим кругом участников".

"Все остальные, если они проявляют желание, они имеют возможность на высоком уровне с российской стороной пообщаться", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

Ранее китайское издание написало, что Запад во главе с США хочет перенести политическую конфронтацию на площадку саммита G20. По словам автора статьи, позиция западных стран выглядит так, будто они едут на G20, чтобы поссориться. В Китае считают, что это станет серьезным препятствием для выполнения основной функции "Большой двадцатки" – налаживания диалога.



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