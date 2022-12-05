Кабмин Финляндии внес законопроект о вступлении в НАТО в парламент

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Правительство Финляндии внесло в парламент страны законопроект о вступлении в НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.

По проекту презентации было получено около 1,6 тысячи мнений, на основании которых были внесены дополнения в часть о сотрудничестве между правительством и президентом республики, роли парламента в рассмотрении и принятии решений по вопросам Альянса и международно-правовом статусе Аландских островов.

По закону парламент вправе обработать предложение кабмина до его одобрения всеми государствами-членами. После того как парламент обсудит предложения правительства, президент республики примет решение о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.

Документ о присоединении страны к Альянсу могут передать на хранение правительству США, которое выступает в качестве депозитария, и Финляндия станет членом НАТО, когда все государства – члены НАТО ратифицируют протокол о присоединении.

В июле Финляндия наряду со Швецией формально подтвердила свое намерение вступить в НАТО. Решение о приглашении Хельсинки и Стокгольма в блок принял Североатлантический альянс.

После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал все страны – члены Североатлантического альянса как можно скорее одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

В середине ноября президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что после присоединения к Североатлантическому альянсу страна не будет размещать на своей территории ядерное оружие. Политик также добавил, что таких предложений от НАТО пока не поступало.

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