ФСБ не давала гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев

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Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что безопасность президенту США Джо Байдену во время его визита в Киев не была гарантирована со стороны Москвы. Об этом сообщает Life.ru.

"Это не секрет, они (американцы. – Прим. ред.) говорили по линии дипломатических ведомств. Они сказали, что (Байден. – Прим. ред.) планировал посетить Киев", – сказал Бортников.

По словам главы ФСБ, несмотря на то, что сотрудничество с Западом по линии спецслужб идет, оно уже осуществляется на другом уровне. Стороны заинтересованы только в поддержке отношений.

Бортников отметил, что Вашингтон просил обеспечить безопасность Байдену, однако это совершенно не правильный подход.

"Никаких гарантий мы не давали абсолютно, это неправильный подход. Мы говорили о том, что мы "услышали" эту информацию, которая к нам пришла со стороны американцев. Не более того", – сказал глава ведомства.

20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит американского лидера на Украину не является экстраординарным событием для российской стороны. Зеленский отметил, что визит Байдена стал знаком поддержки украинской страны и народа.

На встрече с Зеленским Байден пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Владимир Путин не планирует смотреть выступление Байдена во вторник вечером в Польше.



США уведомили Россию о визите Джо Байдена в Киев – СМИ

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