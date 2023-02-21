СМИ раскрыли детали подготовки секретного визита Байдена в Киев

Фото: AP/ТАСС/ Evan Vucci

Подготовка поездки президента США Джо Байдена в Киев велась в условиях повышенной секретности, об этих планах не знали многие даже в Белом доме и Пентагоне. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Байден принял окончательное решение совершить визит в Киев на совещании в Овальном кабинете в пятницу, 17 февраля. Обычно в конце рабочей недели американский президент возвращается с супругой в личную резиденцию в штате Делавэр, однако в этот раз его перемещения были необычными. В тот день Байден с женой посетили мессу в Джорджтаунском университете и выставку "Первые леди" в Национальном музее американской истории, после чего поужинали в ресторане "Рыжая курица". В 19:47 по местному времени они покинули заведение.

Спустя несколько часов Байден, его советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие помощники сели в самолет до Польши. Также в поездку отправились два журналиста, которые в тот же день были вызваны в Белый дом. С них взяли обещание хранить в тайне детали поездки, информацию о которой те получили в электронном письме с темой "Инструкции по прибытию на турнир по гольфу". Перед взлетом журналисты сдали телефоны. Устройства им вернули в посольстве США в Киеве спустя сутки.

Президентский самолет вылетел из Вашингтона на американскую авиабазу Рамштайн в ФРГ, откуда совершил перелет до польского города Жешув. Оттуда Байден направился в Киев на поезде, преодолев более 700 километров. В столицу Украины он прибыл в 08:00 по местному времени. Примерно в 20:00 Байден покинул Киев.

О визите Байдена в Киев стало известно 20 февраля. На встрече со своим коллегой Владимиром Зеленским американский лидер объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.

США предупредили Россию о визите президента Джо Байдена в Киев за несколько часов до его вылета во избежание просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав.



США уведомили Россию о визите Джо Байдена в Киев – СМИ

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