01:55Политика
Байден в Варшаве "пошлет сигнал" Путину и народу России – Белый дом
Фото: depositphotos/palinchak
В Белом доме анонсировали содержание речи, с которой выступит президент США Джозеф Байден в Варшаве 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава США будет обсуждать с союзниками вопросы сдерживания России. Уточняется, что Байден "пошлет сигнал" президенту России Владимиру Путину.
По словам представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, в речи Байдена будут послания в том числе и для народа России.
"Я подозреваю, что вы услышите, как он пошлет сигнал господину Путину, а также российскому народу", – заявил он.
Байден прибыл в Польшу после своего неанонсированного визита на Украину.
О его визите в Киев стало известно 20 февраля. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Байден объявил о выделении Киеву военной помощи на 500 миллионов долларов.
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