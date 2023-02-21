Байден в Варшаве "пошлет сигнал" Путину и народу России – Белый дом

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В Белом доме анонсировали содержание речи, с которой выступит президент США Джозеф Байден в Варшаве 21 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава США будет обсуждать с союзниками вопросы сдерживания России. Уточняется, что Байден "пошлет сигнал" президенту России Владимиру Путину.

По словам представителя Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, в речи Байдена будут послания в том числе и для народа России.

"Я подозреваю, что вы услышите, как он пошлет сигнал господину Путину, а также российскому народу", – заявил он.

Байден прибыл в Польшу после своего неанонсированного визита на Украину.

О его визите в Киев стало известно 20 февраля. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, Байден объявил о выделении Киеву военной помощи на 500 миллионов долларов.

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