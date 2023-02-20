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20 февраля, 13:54

Политика

Приказ начальства? Сможет ли Украина пойти в наступление по требованию США

Власти США потребовали от Владимира Зеленского более активных действий на поле боя. Это связано с тем, что в Вашингтоне появились сомнения в успехе ВСУ. В то же время президент Украины заявил, что один из важных для украинских войск городов – Артемовск – не будут оборонять любой ценой. Разбираемся, сможет ли Киев выполнить приказ из Штатов.

Исполнить немедленно

Администрация Джо Байдена потребовала от Владимира Зеленского закрепить позиции ВСУ и по возможности нанести контрудар. Это связано с опасениями американских аналитиков, что Вооруженные силы РФ одержат победу на юге и востоке. Кроме того, из-за поражения украинской армии могут замедлиться поставки Киеву вооружения, говорится в статье издания Politico.

По мнению западных экспертов, у российских войск есть два преимущества над противником на поле боя – сила и время. Без успехов ВСУ Зеленскому будет сложно доказать целесообразность поддержки Украины, подчеркнул бригадный генерал в отставке Дэвид Хикс.

Я думаю, что еще нет понимания, сможет ли Байден сохранить единство НАТО. Дальше будет только сложнее. Украина должна будет показать результаты полученной помощи.
Дэвид Хикс
бригадный генерал в отставке

При этом Владимир Зеленский заявил, что армия не станет удерживать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это не особенно большой город. Его будут оборонять, пока это разумно, подчеркнул украинский лидер. Также Зеленский в очередной раз рассказал, что ВСУ готовит контрнаступление.

В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин сказал, что ВСУ не хочет сдавать Артемовск из-за плохого укрепления других населенных пунктов. Также этот город представляет собой один из ключевых транспортных узлов для поставок украинским войскам оружия. Основные высоты в окрестностях Артемовска уже взяты, сообщил ранее другой советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Миссия невыполнима?

Фото: president.gov.ua

Украинские войска не способны выполнить требования США организовать контрнаступление, рассказал Москве 24 заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его словам, ВСУ лишены необходимых для этого ресурсов.

Призывать можно к чему угодно. ВСУ сейчас не имеют возможности для наступления. Поэтому призывы Байдена к активизации боев означают проведение бессмысленных атак, которые приведут к ненужным жертвам, не более того.
Константин Сивков
заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Для организации контрнаступления украинской армии необходима тяжелая бронетанковая техника, огневое превосходство в артиллерии и авиация. Всего этого у Киева нет, подчеркнул эксперт. В то же время потеря Артемовска обернется для Украины серьезными проблемами.

"Это ключевой объект. Если его взять, можно начать прорыв системы обороны противника в центральной части с выходом наших войск на оперативный простор. Поэтому город имеет очень важное значение", – отметил Сивков.

С учетом этого слова Зеленского, что потеря Артемовска ничего не значит, – это попытка сделать хорошее лицо при плохой игре, заключил эксперт.

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