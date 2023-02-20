Приказ начальства? Сможет ли Украина пойти в наступление по требованию США

Власти США потребовали от Владимира Зеленского более активных действий на поле боя. Это связано с тем, что в Вашингтоне появились сомнения в успехе ВСУ. В то же время президент Украины заявил, что один из важных для украинских войск городов – Артемовск – не будут оборонять любой ценой. Разбираемся, сможет ли Киев выполнить приказ из Штатов.

Исполнить немедленно

Администрация Джо Байдена потребовала от Владимира Зеленского закрепить позиции ВСУ и по возможности нанести контрудар. Это связано с опасениями американских аналитиков, что Вооруженные силы РФ одержат победу на юге и востоке. Кроме того, из-за поражения украинской армии могут замедлиться поставки Киеву вооружения, говорится в статье издания Politico.

По мнению западных экспертов, у российских войск есть два преимущества над противником на поле боя – сила и время. Без успехов ВСУ Зеленскому будет сложно доказать целесообразность поддержки Украины, подчеркнул бригадный генерал в отставке Дэвид Хикс.





Дэвид Хикс бригадный генерал в отставке Я думаю, что еще нет понимания, сможет ли Байден сохранить единство НАТО. Дальше будет только сложнее. Украина должна будет показать результаты полученной помощи.

При этом Владимир Зеленский заявил, что армия не станет удерживать Артемовск любой ценой и до последнего солдата, так как это не особенно большой город. Его будут оборонять, пока это разумно, подчеркнул украинский лидер. Также Зеленский в очередной раз рассказал, что ВСУ готовит контрнаступление.

В то же время советник врио главы ДНР Ян Гагин сказал, что ВСУ не хочет сдавать Артемовск из-за плохого укрепления других населенных пунктов. Также этот город представляет собой один из ключевых транспортных узлов для поставок украинским войскам оружия. Основные высоты в окрестностях Артемовска уже взяты, сообщил ранее другой советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Миссия невыполнима?

Украинские войска не способны выполнить требования США организовать контрнаступление, рассказал Москве 24 заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его словам, ВСУ лишены необходимых для этого ресурсов.





Константин Сивков заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Призывать можно к чему угодно. ВСУ сейчас не имеют возможности для наступления. Поэтому призывы Байдена к активизации боев означают проведение бессмысленных атак, которые приведут к ненужным жертвам, не более того.

Для организации контрнаступления украинской армии необходима тяжелая бронетанковая техника, огневое превосходство в артиллерии и авиация. Всего этого у Киева нет, подчеркнул эксперт. В то же время потеря Артемовска обернется для Украины серьезными проблемами.

"Это ключевой объект. Если его взять, можно начать прорыв системы обороны противника в центральной части с выходом наших войск на оперативный простор. Поэтому город имеет очень важное значение", – отметил Сивков.

С учетом этого слова Зеленского, что потеря Артемовска ничего не значит, – это попытка сделать хорошее лицо при плохой игре, заключил эксперт.

