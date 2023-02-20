Байден прибыл в Польшу после визита на Украину

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Президент США Джозеф Байден прибыл с Украины в Польшу. Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Польши Петра Вавжика сообщает РИА Новости.

Байден прибыл на вокзал Жешува на поезде. Он отправится в Варшаву, где остановится в отеле Marriot.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что визит Байдена в Польшу продлится до 22 февраля. Американский президент проведет встречи с лидерами стран "Бухарестской девятки", группы, в которую входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

О визите Байдена в Киев стало известно 20 февраля. На встрече со своим коллегой Владимиром Зеленским, американский лидер объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.

США предупредили Россию о визите президента Джо Байдена в Киев за несколько часов до его вылета для избежания просчетов, которые могли бы привести к конфликту ядерных держав.

Медведев прокомментировал визит Байдена на Украину

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