В Кремле не считают визит Байдена на Украину экстраординарным событием для РФ

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Визит американского лидера Джо Байдена на Украину не является экстраординарным событием для российской стороны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что для нас визит президента США даже на Украину является каким-то таким уж из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику", – отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что Владимир Путин не планирует смотреть выступление Байдена во вторник вечером в Польше.

"Естественно, мы основные тезисы ему доложим, как мы обычно это делаем – во всех наших бумагах, дайджестах и так далее", – уточнил Песков.

Ранее американский лидер встретился с Зеленским в Киеве. В ходе встречи Байден объявил о выделении Украине военной помощи еще на 500 миллионов долларов. По словам президента США, в новый пакет поддержки включат реактивную систему залпового огня HIMARS.

Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине

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