Лавров назвал спектаклем визит Байдена в Киев

Фото: ТАСС/АР/Ukrainian Presidential Press Off

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что визит американского лидера Джо Байдена на Украину – спектакль, как и заявления об очередных поставках оружия Киеву.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать недавнюю поездку президента США и объявление Вашингтоном о новом пакете военной помощи Украине.

"Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Все работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны", – передает РИА Новости его ответ.

В понедельник, 20 февраля, Джо Байден посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит американского лидера на Украину не является экстраординарным событием для российской стороны.

Зеленский же отметил, что визит Байдена стал знаком поддержки украинской страны и народа.

На встрече с украинским лидером президент Соединенных Штатов пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов.



США уведомили Россию о визите Джо Байдена в Киев – СМИ

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