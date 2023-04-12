Отправка военных из США на Украину может спровоцировать эскалацию – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Vadim Ghirda

Соединенные Штаты сильно рискуют, если действительно отправили своих военнослужащих в зону спецоперации на Украине. Такое мнение высказал Анатоль Ливен в материале для Responsible Statecraft.

В статье журналист проанализировал утечку документов Пентагона, в которых описываются состояние украинской армии и планы США и НАТО по ее укреплению.

"Подготовку этих военных проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО", – говорится в материале.

При этом журналист обратил внимание, что конгресс и население Штатов не были проинформированы об отправке армии США и Альянса в зону боевых действий на Украине. Там военные могут быть взяты в плен или убиты, что спровоцирует "опасный цикл эскалации", считает он.

Ранее президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров, комментируя утечку секретных документов, заявил, что подобное повлияло не столько на Украину и РФ, сколько на конкретных чиновников Пентагона. По его словам, ситуация испортила имидж американских спецслужб и могла повлиять на взаимоотношения США с НАТО.

На фоне произошедшего пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утекшие в Сеть документы "интересными". Он пояснил, что сейчас их изучают и анализируют.



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