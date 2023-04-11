Эксперт прокомментировал утечку данных о состоянии ВСУ

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Утечка секретных документов о состоянии украинской армии может нанести значительный урон не столько Украине, сколько конкретным чиновникам в Пентагоне, которые были ответственными за секретность данных. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" сообщил президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

По словам политолога, документы вполне могли оказаться подлинными.

"Но проблема в том, что они должны будут использоваться для влияния внутри политической ситуации внутри США. То есть эти документы бьют не столько по Украине, по России, по планам контрнаступления, сколько по конкретным чиновникам в Пентагоне, по конкретным людям, которые ответственны за секретные документы", – сообщил Федоров.

Несмотря на то что явного ухудшения во взаимоотношениях между США и странами НАТО пока нет, утечка документов испортила имидж американских спецслужб, считает эксперт.

Секретные документы Пентагона, утекшие в Сеть, затрагивают практически все сферы деятельности разведывательного аппарата США. В них в том числе содержится тактическая информация о спецоперации России на Украине, включая сведения о том, насколько истощены ВСУ.

Предполагалось, что из оказавшихся в Сети документов российская разведка может получить информацию как о состоянии ВСУ, так и о планах украинского Генштаба. Бывший высокопоставленный офицер спецназа США заявил, что слитые данные похожи на подлинные.



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