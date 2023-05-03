Рогов заявил, что в Запорожской области на линии фронта усилились артиллерийские дуэли

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Запорожской области на линии боевого соприкосновения усилились артиллерийские дуэли. Об этом заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На линии фронта усилились артиллерийские дуэли", – приводит его слова РИА Новости.

В результате одного из ударов ВС РФ по позициям ВСУ, сообщил Рогов, было уничтожено скопление военной западной техники.

Ранее Рогов сообщал, что ВСУ готовят отвлекающие маневры перед контрнаступлением. По его мнению, основной удар украинских сил придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.

До этого Рогов заявлял, что украинское командование решило переместить в подконтрольную Киеву часть Запорожской области силы из центральных регионов Украины. По его словам, Киев перебрасывает войска в том числе из Полтавской и Черкасской областей.

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