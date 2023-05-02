17:33Политика
ВСУ опровергли информацию об уничтожении командующего силами теробороны Танцюры
Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"
Силы территориальной обороны Украины опровергли информацию об уничтожении командующего Игоря Танцюры. Об этом заявил пресс-секретарь командования теробороны ВСУ Денис Зелинский.
"Мы официально опровергаем эти утверждения", – передает РИА Новости слова Зелинского.
По его словам, "все живы и здоровы". Однако пресс-секретарь не уточнил имена.
Об уничтожении машины, где мог находиться командующий теробороны ВСУ, сообщил ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Сегодня в 13:25 артиллерийскими подразделениями ЧВК "Вагнер" при подходе резервов с населенного пункта Часов Яр в населенный пункт Бахмут (Артемовск) был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился Игорь Иванович Танцюра", – передается слова бизнесмена телеграм-канал его пресс-службы.
Ранее Пригожин заявил, что российские военные продвинулись примерно на 120 метров в Артемовске. Он подчеркнул, что 45 тысяч квадратных метров захвачены российскими подразделениями.
До этого боец группы "Вагнера" рассказал, что до полного освобождения Артемовска штурмовикам осталось пройти порядка 1,5 километра по городской застройке.
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