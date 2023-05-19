Страны G7 заявили о намерении удерживать активы РФ до выплаты "компенсаций" Украине

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Государства G7 намерены продлить заморозку российских активов в странах до момента, пока Россия не согласится на условие компенсировать Украине ущерб. Это следует из официального заявления лидеров "Большой семерки", которое приводит ТАСС.

"Мы подтверждаем, что, согласно нашим соответствующим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине", – следует из сообщения.

Вместе с тем страны Группы семи обязались продолжить военную, гуманитарную, дипломатическую и финансовую поддержку Украины с целью добиться поражения РФ.



Импорт и торговлю алмазами, добытыми, обработанными или произведенными в РФ, государства "Большой семерки" планируют ограничить.

Помимо этого, лидеры G7 продолжат прикладывать усилия над ограничением доступа России к международной финансовой системе, следует из заявления. Действия государств также будут направлены на недопущение использования филиалов российских банков в третьих странах во избежание санкций.

"Мы продолжим принимать необходимые действия против российского финансового сектора, в то же время координируя сохранение финансовых каналов для необходимых транзакций", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что страны "Большой семерки" и Евросоюза в рамках 11-го пакета санкций против РФ планируют запретить импорт трубопроводного газа из РФ. Подобные действия будут направлены на пресечение поставок газа из России в Польшу и Германию.

