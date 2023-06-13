Нидерландские банки не могут заморозить активы россиян из-за ошибок в фамилиях – СМИ

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Треть банков в Нидерландах не могут отследить и заморозить российские активы из санкционного списка в том числе из-за ошибок в написании фамилий. Об этом со ссылкой на результаты расследования Центрального банка Нидерландов сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

После проверки 31 финансового учреждения, в ЦБ Нидерландов пришли к выводу, что треть банков страны не смогли найти все счета и активы россиян, которые были внесены в санкционные списки ЕС. Сообщается, что это в том числе связано с ошибками в написании фамилий.

Так, например, фамилия президента России Владимира Путина на английском языке пишется как Putin, а на голландском – Poetin.

"Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском, а также, возможно, и еще как-то иначе, если что-то пошло не так", – приводит NOS слова адвоката Хелен Овер де Линден.

По словам адвоката, в прошлом году отметился практически "нулевой прогресс" по заморозке активов из России. К лету 2022 года правительству Нидерландов удалось заморозить активы на 640 миллионов евро, а почти год спустя эта сумма возросла лишь до 644,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Евросоюз завершает разработку новых мер по заморозке активов лиц, которые подозреваются в обходе санкционных ограничений. Документом предлагается создание подразделений, которые могли бы отслеживать финансовые и имущественные потоки, подпадающие под заморозку.

ЕС не может найти большую часть российских активов – СМИ