Эксперт объяснил, почему передача замороженных активов РФ Украине не будет массовой

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Замороженные в западных странах российские активы могут быть переданы Украине, однако это не станет массовым явлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского инвестора Джима Роджерса.

"Такое может случиться, и такое случалось. Но я не думаю, что это будет широко распространено, потому что стран, поддерживающих позицию США, очень мало. Думаю, 30 или 35 стран. Так что да, в какой-то степени это может случиться", – заявил Роджерс.

При этом инвестор отметил, что многие страны пожелают обойти санкции, поэтому вопрос передачи российских активов Украине не станет большой проблемой.

Ранее в Евросоюзе заявили о намерении создать специальную группу для дальнейшего анализа условий использования замороженных российских активов. Согласно замыслу, Брюссель хочет проработать вопрос по использованию замороженных активов РФ для восстановления Украины.

Как отметил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, Россия будет бороться с заморозкой Евросоюзом российских активов. По его словам, Москва считает такие действия "попранием международного права и посягательством на собственность". Россия не воспринимает такие блокировки, резюмировали в Кремле.

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