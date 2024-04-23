Аналитик Меркурис заявил, что оборона ВСУ в Донбассе падет с потерей Часова Яра

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Украинская линия обороны в Донбассе рухнет после потери контроля ВСУ над Часовым Яром. Таким мнением поделился британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, с уничтожением украинских позиций на этом направлении российские войска откроют себе путь для наступления в направлении Днепра.

Меркурис предположил, что в районе Часова Яра в данный момент происходят интенсивные бои исходя из того, что в последнее время слышно мало новостей об этом городе.

Ранее генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что положение дел украинской армии в районе Часова Яра крайне сложное. Он предположил, что скоро ВСУ придется готовиться к обороне Харькова.

До этого советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что Часов Яр начал терять стратегическое значение для украинской армии после того, как российская армия взяла под огневой контроль ведущие туда дороги.