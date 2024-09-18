РФ поддерживает резолюцию ГА ООН с призывом о выводе сил Израиля с палестинской территории

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Россия поддерживает резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН с призывом к Израилю о выводе сил с оккупированной палестинской территории. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

"Израиль уже много лет незаконно оккупирует палестинскую территорию, занимается строительством нелегальных поселений и нарушает базовые права проживающих на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа палестинцев. В этой связи мы поддерживаем рассматриваемый проект резолюции", – высказался Небензя на заседании 10-й чрезвычайной специальной сессии ООН по Палестине.

Постпред РФ также призвал международное сообщество показать Вашингтону, что они со своими союзниками находятся на неправильной стороне истории в ближневосточном конфликте. По его словам, Совбез ООН фактически "оказался в заложниках у Соединенных Штатов и их израильских союзников".

Гглава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Ближний Восток находится на грани большой региональной войны. По его словам, неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в Газе и прекратить массовую гибель его граждан привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря.