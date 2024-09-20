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Ливан выпустил более 150 ракет по Израилю, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

Часть ракет перехватили над городом Цфат на севере Израиля. Воздушная тревога прозвучала в населенных пунктах Галилеи. Информации о пострадавших не поступало.

Израильская армия нанесла удары по объектам движения "Хезболла" в Ливане 19 сентября. Затем, 20-го числа, был атакован Бейрут.

Это происходило на фоне инцидента с подрывом пейджеров, портативных раций, смартфонов, а также других устройств, который произошел в разных районах Ливана 17 и 18 сентября. Всего погибли 32 человека, еще около 4 тысяч пострадали.

