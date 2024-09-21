Число жертв израильских ударов по Бейруту выросло до 31

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Количество жертв израильских ударов по Бейруту увеличилось до 31 человека, среди погибших оказались трое детей и семь женщин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения Ливана.

При этом пострадали 68 человек, 53 – уже выписаны из больниц, уточнили в ведомстве.

Израиль очередной раз ударил по столице Ливана 20 сентября. Самолеты еврейского государства направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где и проходило заседание военных, пишут СМИ.

Движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей и 13 бойцов и командиров. По версии ЦАХАЛ, они планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.

До этого лидер ливанского движения Хасан Насрулла обвинил Израиль в подрыве устройств связи в разных районах страны 17 и 18 сентября, жертвами которого стали 32 человека.

