ХАМАС объявило об убийстве Израилем своего лидера в Ливане

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Палестинское движение ХАМАС объявило о гибели одного из своих лидеров в Ливане, члена руководства движения за рубежом Шарифа Абу аль-Амина, сообщает РИА Новости.

Он погиб в результате израильского удара по его дому в лагере беженцев Аль-Бас на юге Ливана, уточнило движение.

"ХАМАС скорбит по Фатху Шарифу Абу аль-Амину, лидеру движения исламского сопротивления в Ливане и члену руководства движения за рубежом. Абу аль-Амин ушел сегодня на рассвете после террористической операции по убийству, направленной против него и его семьи во время налета на юг Ливана", – говорится в сообщении.

23 сентября израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана. Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".

Через некоторое время Генштаб ЦАХАЛ сообщил о подготовке к наземной операции на юге Ливана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан предсказал будущие бомбардировки Израиля других стран на Ближнем Востоке после Ливана. Он призвал государства не оставлять Ливан в одиночестве.

Кроме того, по меньшей мере 123 человека погибли в результате израильских авиаударов по территории Ливана в воскресенье, 29 сентября. Кроме того, 359 человек получили различные ранения.