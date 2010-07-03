Советский боевой корабль обнаружили на дне Баренцева моря

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На дне Баренцева моря обнаружили советский боевой корабль, затонувший от немецкой торпеды в 1945 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В ведомстве уточнили, что большой морской охотник БО-224 типа SC находится на дне моря неподалеку от острова Кильдин.

Классифицировать противолодочный корабль и установить его бортовой номер удалось благодаря носовому орудию, поднятому с борта.

Корабль впервые обнаружили в 2016 году. Специалисты установили, что в 1945 году БО-224 был торпедирован и потоплен германской подводной лодкой U-995. В результате погибли 33 человека.

Летом 2018 года на дне Финского залива нашли легендарный эскадренный миноносец "Новик". Место гибели исторического военного судна обнаружила международная российско-финская команда.