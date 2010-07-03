Французский путешественник пересек Атлантический океан в бочке

72-летний французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу пересечение Атлантического океана в бочке без двигателя. Об этом он сообщил в воскресенье Agence France-Presse.
Славен отправился в плавание в бочке 26 декабря прошлого года с острова Йерро (Канарские острова). "Транспортное средство" добралось до Карибского бассейна и пересекло намеченную путешественником условную финишную линию.
"После 122 дней и 9 часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!", – сообщил Савен.
Теперь путешественник собирается отдохнуть на траверзе одного из портов региона. Затем он решит вопросы с транспортировкой корабля назад во Францию. Сейчас его бочка дрейфует по течению в сторону Флориды.
Савен выбрал необычный способ перемещения его судна – только за счет течения и ветров. Корабль-бочка представляет собой цилиндрический контейнер длинной в 3 метра и шириной в 2,1 метра. Бочка сделана из толстой фанеры, ее масса составляет 450 килограммов. Внутри размещены койка, кухня, столик для морских карт и оборудования навигации. Построено необычное плавучее средство на одной из верфей департамента Жиронда (юго-запад Франции).
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