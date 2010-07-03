Путин провел смотр парадной линии кораблей в Кронштадте

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин принимает участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства в рамках празднования Дня ВМФ обошел на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде. С борта катера "Раптор" в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова он приветствовал и поздравил их экипажи.

В торжественном мероприятии принимает участие и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он находится на парадной трибуне, где проходит военно-морской парад.

В праздновании ВМФ примут участие 43 корабля. Зрители празднования смогут увидеть как обычные боевые корабли, так и подводные лодки. В параде примут участие новейшие корабли ВМФ России: фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", а также многие другие.

Впервые в параде на Кронштадтском рейде принимают участие новейший патрульный корабль "Василий Быков", многоцелевые корветы "Стойкий" и "Стерегущий", судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", малые противолодочные корабли "Зеленодольск" и "Уренгой", малый ракетный корабль "Ливень", дизель-электрическая подлодка "Владикавказ".

Вслед за прохождением военных судов пролетят более 40 истребителей, заправщиков, летающих радаров и охотников за подлодками от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

После парада все суда откроют для посещения гостей. Для жителей и гостей столицы подготовлены театрализованные представления об истории создания и боевом пути Черноморского флота с участием фрегата "Херсонес" и яхты Екатерины II "Бриз" и военно-спортивный праздник. На 22:30 организаторами запланирован праздничный салют.

