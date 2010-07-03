Более 240 автобусов Мострансавто перевезут посетителей "АрМИ-2019"

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Автобусы Мострансавто бесплатно перевезут посетителей пятых Армейских международных игр, которые будут проходить с 3 по 17 августа в парке "Патриот". Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
243 автобуса будут курсировать в режиме шаттлов по семи специальным маршрутам. Воспользоваться ими должны свыше 27 тысяч человек. Транспорт свяжет метро "Тропарево", полигон "Алабино", парк "Патриот", парадную площадку полигона и другие пункты. Традиционно самым посещаемым днем станет финал конкурса "Танковый биатлон".
Все автобусы пройдут предрейсовую проверку. Специалисты проверят системы, влияющие на комфорт пассажиров и безопасность перевозок. Водители, работающие на мероприятии, прошли предварительную подготовку, а также инструктаж о соблюдении ПДД.
В этом году в Армейских международных играх участвует 221 команда из 37 стран. Всего в программе "АрМИ" запланирвовано 32 конкурса на территории десяти разных государств.
Состязание танковых экипажей "Танковый биатлон" состоится на подмосковном полигоне Алабино. Команды из 25 государств, поделенные на два дивизиона, посоревнуются в искусстве вождения, точности стрельбы и управлении огнем на российских танках Т-72Б3. На своих танках Type–96B будет выступать только Китай. Мероприятия состоят из трех этапов: индивидуальная гонка, полуфинал и финал конкурса "Эстафета".
30 июля в Алабине прошла пристрелка участников конкурса биатлона. Танкисты проверили работу 125-миллиметрового орудия и танкового пулемета, стреляя по мишеням.
Во время торжественной церемонии открытия конкурса 3 августа пройдет шоу "Танковый балет" на небольшой площадке полигона. Многотонные танки изобразят танец: движения машин будут похожи на балетные па.
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