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Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал не питать иллюзий по поводу возможного исхода выборов в конгресс США. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий выразил мнение, что результаты этих выборов никак не отразятся на России.

"Все эти лидеры, которые бьют себя в грудь и обещают избирателям сбалансированную политику, придя к власти, забудут как минимум половину из обещанного, а производители оружия им напомнят, что поставки Киеву вооружений – это прибыльный и доходный бизнес, от которого они кормятся", – сказал Белик.

Он также подчеркнул, что не стоит надеяться на победу республиканцев. По словам депутата, практика показывает, что лидеры общественного американского мнения, заявляющие о необходимости урезать помощь Киеву и прийти с Москвой к соглашению, получив власть, разворачиваются на 180 градусов.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что предпосылки для налаживания отношений между Россией и США после выборов в американский конгресс отсутствуют, так как политики имеют глубокий антироссийский настрой.

В США 8 ноября начались выборы в конгресс. В ходе голосования будут заняты 435 мест палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате. До начала выборов лидерство в обеих палатах удерживала Демократическая партия США.

В СМИ поступила информация, что представители Республиканской партии возьмут контроль над палатой представителей в ходе промежуточных выборов. По данным канала NBC, республиканцы получат 219 мест против 216 у демократов.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявлял, что победа республиканцев на промежуточных выборах в американский конгресс будет означать для его правления два "ужасных года".



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